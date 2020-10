Sala delle Lapidi, Forza Italia accoglie Marianna Caronia

PALERMO – Forza Italia, al consiglio comunale di Palermo, guadagna un componente in più: si tratta di Marianna Caronia che, così come all’Ars, lascia il Misto per aderire al gruppo azzurro. “Facciamo il nostro più caloroso benvenuto e augurio di buon lavoro alla Consigliera Caronia, persona di grande levatura ed esperienza – dicono Giulio Tantillo (capogruppo), Andrea Mineo, Roberta Cancilla e Fabrizio Ferrara – Siamo certi che il suo apporto sarà significativo anche in vista delle sfide che ci attendono”.