Sant’Agata, parla Ebui: “Felice di essere qui”

SANT’AGATA – Il nuovo arrivato in casa Sant’Agata, Mike Kenny Ebui, ha parlato della sua nuova avventura. Ecco quanto dichiarato:

“Sono felice di essere qua a Sant’Agata e non vedo l’ora di poter scendere in campo. Questa stagione per me è importante perchè voglio riscattarmi ed allo stesso tempo dare un valido contributo alla squadra. L’inizio è stato dei migliori – continua -, perchè subito i miei nuovi compagni mi hanno fatto sentire parte integrante del gruppo, cosa che non succede da tutte le parti. Siamo una buona squadra e speriamo di cominciare a risalire la classifica già a partire da domenica”.