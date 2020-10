Turismo, le imprese chiedono notizie a Musumeci

Il Movimento Imprese Ospitalità (Mio), aderente a Federturismo di Confindustria, scrive al presidente della Regione chiedendo notizie sui contributi “Incentivi alle imprese turistiche e credito”.

L’associazione di categoria ricorda che “per accedere a tale contributo era previsto l’invio delle istanze, tramite la soluzione scelta del click day”, “fissata per giorno 8 ottobre 2020 alle ore 9,00 fino alla emanazione di apposite determinazioni della Giunta Regionale”. Ma “vista la sospensione della fase di invio delle istanze presentate a valere sull’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi (iniziativa denominata BonuSicilia)”, si chiedono al governatore “notizie in merito al suddetto contributo “Incentivi alle imprese turistiche e credito”. E si chiede altresì un incontro con il governo regionale.