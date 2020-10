PALERMO – Tutti contro la Ztl. La decisione del comune di Palermo di sospendere la zona a traffico limitato di notte, ma non di giorno, continua a scaldare gli animi della politica cittadina. Dopo le proteste delle opposizioni, oggi si apre una breccia nella maggioranza con Italia Viva che torna a puntare i piedi, così come già fatto in primavera.

“Mantenere la Ztl di giorno nel pieno della seconda ondata Covid è una scelta insensata e incomprensibile – dicono gli otto consiglieri comunali di Iv e Sicilia Futura – chiediamo che l’amministrazione comunale di Palermo ci ripensi, andando incontro alle richieste di commercianti e residenti”. A firmare la nota Dario Chinnici, Gianluca Inzerillo, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa, Caterina Meli, Giuseppina Russo e Ottavio Zacco. “I numeri della pandemia sono in costante aumento e il Governo nazionale ha varato misure rigidissime – dicono i consiglieri comunali – Non capiamo perché a Palermo si debba applicare il coprifuoco ma non sospendere la Ztl, come invece è stato fatto durante il primo lockdown. Impegneremo in consiglio comunale l’amministrazione a sospendere totalmente la Ztl finché rimarrà il vigore il Dpcm”.

Interviene anche il presidente regionale di Unicoop Sicilia , Felice Coppolino: “La temporanea sospensione della ztl notturna, da parte del sindaco di Palermo Orlando, è un provvedimento assolutamente iniquo e, così come concepito, non fa che danneggiare ulteriormente i cittadini e le attività produttive ormai al collasso che già vivono il parziale lockdown, adottato dal governo, come una vera e propria mannaia per il loro lavoro. Noi siamo e saremo sempre al loro fianco. Quello che deve essere fatto, invece, è uno stop immediato alla zona a traffico limitato da estendere anche a tutta la giornata. Il Comune non può pensare di guardare al bicchiere mezzo pieno ma attui, senza perdere ancora del tempo, la sospensione totale della ztl senza attendere”.