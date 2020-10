Catania, parla Ferraù: “Closing con Tacopina spero prima dell’Immacolata”

“Si è deciso di cedere l'intero pacchetto azionario a Tacopina, per poi far rientrare alcuni soci della Sigi con una percentuale di minoranza“

CATANIA – Continua la trattativa tra il Catania e Tacopina per il passaggio delle quote societarie. L’ottimismo continua a farla da padrone e si spera di chiudere il prima possibile.

“Stiamo procedendo per piccoli passi nella trattativa con Tacopina. Sostanzialmente – dichiara l’avvocato Giovanni Ferraù a “Unica Sport” – per piccoli passi si intende che abbiamo dato riscontro alle offerte prevenuteci. Abbiamo posto alcune questioni non troppo importanti ma neanche marginali di carattere tecnico su cui gli avvocati Arena e Augello sono al lavoro. Il nostro obiettivo è quello di riportare il Catania dove merita, oggi pensare di farlo da soli sarebbe stato possibile, ma la strada sarebbe stata più tortuosa. C’era la possibilità di continuare da soli, ma di fronte al bene del Catania calcio direi che l’occasione Tacopina è da sfruttare”.

“Si è deciso – continua Ferraù – di cedere l’intero pacchetto azionario a Tacopina, per poi far rientrare alcuni soci della Sigi con una percentuale di minoranza. Il club ha dei debiti importanti con l’erario e l’avvocato Cacopardo ha svolto un gran lavoro per ridurli. Dobbiamo abbattere il monte debiti per agevolare l’ingresso di Tacopina. Stiamo lavorando proprio su questo”.

Ferraù ha anche parlato della possibile chiusura della trattativa: “Il closing con Tacopina va accelerato così da permettere alla nuova società di poter operare nella finestra di mercato di Gennaio rinforza la squadra. Noi dovremo concludere un contratto preliminare nel quale definire le questioni, darci un tempo massimo per la chiusura e soprattutto definire la gestione in questo periodo di trattativa. Spero che il closing della trattativa possa arrivare prima dell’Immacolata”.