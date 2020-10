Fiera, parte lo screening ‘drive in’: già eseguiti 500 test, 20 positivi

PALERMO – Al via oggi a Palermo lo screening Covid alla Fiera del Mediterraneo, dove è adesso possibile effettuare i tamponi in modalità drive in. “L’avvio oggi del servizio di screening con il Drive, alla Fiera del Mediterraneo è un momento importante nel percorso di prevenzione della diffusione del contagio”, dice il sindaco Leoluca Orlando parlando dell’avvio dell’iniziativa organizzata insieme all‘Asp di Palermo. “Siamo contenti della collaborazione con l’Asp – aggiunge il primo citatdino – a cui confermiamo la massima disponibilità a proseguire il supporto dell’Amministrazione comunale secondo le esigenze che ci saranno manifestate”. I percorsi per le auto sono separati, ovvero l’ingresso dal lato piazza Cascino/via Montepellegrino e l’uscita nella zona lato via Sadat. Nella giornata della partenza, sono stati trecento i test già effettuati: cinque i positivi individuati finora tra docenti e personale Ata, invitati dal sindaco nei giorni scorsi a presentarsi per partecipare allo screening.