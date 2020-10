Il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento Imu e il Bilancio 2018

Catania, – Ieri sera a Catania, durante una seduta di consiglio comunale si sono votate due delibere: il nuovo regolamento Imu e il rendiconto del Bilancio 2018. Lo rende noto il Comune sottolineando che cio’ e’ stato possibile grazie al “forte senso di responsabilita’ dei gruppi consiliari di maggioranza, presenti in modo compatto, che hanno risposto con i fatti alle strumentali insinuazioni, formulate a mezzo comunicati stampa, dall’opposizione”. Lo sottolineano in una nota i capigruppo dei gruppi consiliari “Salvo Pogliese Sindaco”, “In campo con Pogliese”, “Fratelli d’Italia”, “Muovititalia”, “Grande Catania“, “Diventera’ Bellissima” e “Forza Italia”.

“Votare atti importantissimi – aggiungono – e’ l’occasione per rispedire al mittente gli scellerati attacchi all’Amministrazione comunale. Un gesto che ribadisce come questa maggioranza c’e’ e lo dimostra non da oggi ma dal primo momento del suo insediamento, considerato che in due anni e mezzo, al netto dei fisiologici e naturali momenti di dibattito al suo interno, sono state moltissime le delibere votate e spesso senza alcuna partecipazione da parte delle forze di opposizione che pochissime volte sono rimaste in aula, optando invece per manovre subdole e inutili, al solo fine di far cadere il numero legale oppure astenendosi dal prendere posizione”.

“Restiamo fermi – conclude la nota – nel sostenere la forte collaborazione con il Vice Sindaco facente funzioni e con tutti gli assessori che, rimboccandosi le maniche e senza troppi proclami, stanno affrontando e gestendo anche la delicata fase della pandemia in corso, sottolineando la grande utilita’ del dialogo costante con il Consiglio Comunale”. (ANSA).