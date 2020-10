Inchiesta ‘Tudo inclui’do’: Comune si costituirà parte civile

Catania – L’amministrazione comunale si “congratula per l’operato della magistratura e della questura diCatania, per l’operazione condotta dalla polizia di Stato per fermare l’azione corruttiva finalizzata al rilascio della cittadinanza italiani a persone straniere, in spregio alle norme di legge”. Il comune di Catania annuncia che “si costituira’ parte civile nel processo pubblici impiegati coinvolti, anche per l’ipotizzabile grave danno perpetrato ai danni dell’Ente” nell’ambito dell’inchiesta ‘Tudo inclui’do’ della Procura distrettuale etnea. Il Comune sottolinea che “uno degli impiegati coinvolti era gia’ sospeso dal servizio per un altro procedimento disciplinare, mentre altri due sono in quiescenza”. (ANSA).