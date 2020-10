Palermo, oggi tamponi per chi è risultato positivo al Covid

PALERMO – Si avvicina la sfida Catanzaro-Palermo, che potrebbe coincidere con il ritorno in campo dei rosanero, assente dallo scorso 18 ottobre quando uscì sconfitto per 2-1 da Bisceglie.

Il 21 ottobre ci sarebbe dovuto essere la sfida alla Turris, poi rimandata per la positività di alcuni tesserati rosanero. Chi è risultato positivo alla vigilia della gara contro i campani oggi terminerà i dieci giorni di quarantena e si sottoporrà al tampone. In caso di esito negativo ce ne sarà un altro domenica decisivo per il rientro in gruppo, che potrà avvenire solo dopo le visite mediche. In caso i tamponi non dovessero essere negativi ci saranno altri sette giorni di quarantena. Se qualcuno di loro dovesse risultare negativo (ne basta uno solo) dovrebbe fare in tempo ad espletare tutte le pratiche e far sì che la gara contro il Catanzaro si giochi.

Lo stesso non si può dire per chi è risultato positivo il giorno della sfida contro la Turris. Per loro, i giorni di quarantena termineranno domani e saranno sottoposti al primo tampone; il secondo, in caso di negatività, sarà fatto lunedì con il risultato atteso per martedì, poi ci saranno le visite mediche e non è scontato che possa riuscire a viaggiare con la squadra per la Calabria.