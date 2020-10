Palermo, sei giocatori negativi su otto. La nota del club

PALERMO CALCIO – Con una nota ufficiale, il Palermo ha reso noto che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi effettuato, sei giocatori su otto che in precedenza erano positivi al Covid sono risultati adesso negativi.

Questo permetterà al club rosanero di tornare in campo già il 4 novembre per sfidare il Catanzaro nel match di recupero della 7^ giornata di campionato.

“Il Palermo – si legge sul sito ufficiale del club – comunica che il ciclo di tamponi effettuati nella giornata di venerdì 30 ottobre ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per 6 soggetti su 8 esaminati appartenenti al primo gruppo risultato positivo al test. Per i sei calciatori, già da oggi via agli esami per il rilascio dell’idoneità sanitaria”.