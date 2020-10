Rosaia: “Mi trovo benissimo a Catania. Spero di segnare nel derby”

CATANIA – Uno degli innesti estivi del Catania è il classe ’93 Giacomo Rosaia, centrocampista con un passato alla Carrarese e al Cesena. Per lui quella al Catania è la prima esperienza al Sud, ma non ha esitato due volte ad accettare questa nuova sfida.

“Mi sto trovando benissimo a Catania, è una piazza incredibile. Sono felice ed orgoglioso di vestire la maglia rossazzurra. Dispiace – dichiara Rosaia a “Unica Sport” – non avere i tifosi al nostro fianco, ma ci fanno sentire lo stesso il loro affetto”.

“Stiamo lavorando tanto sulla nostra testa e autostima di squadra perché siamo forti e dobbiamo credere in noi stessi. Per me – continua Rosaia – questo è il gruppo più forte con cui ho giocato, lo ripeto sempre anche ai miei compagni. Tutti insieme possiamo costruire qualcosa di importante in un girone più difficile e complesso rispetto agli altri perché ci sono tantissime squadre attrezzate con giocatori esperti e che lottano per vincere il campionato”.

Rosaia ha parlato anche della squadra e dei suoi obiettivi: “Siamo una rosa competitiva e per Raffaele non è facile scegliere, questo alza sicuramente l’asticella. Il mister è un grande lavoratore e mette il cuore in quello che fa. Insieme a lui ci toglieremo grandi soddisfazioni. Il mio obiettivo personale è quello di riportare il Catania dove merita per blasone e importanza della tifoseria. Ho scelto Catania perché è una piazza incredibile aldilà della categoria dove si trova attualmente. L’interesse della società etnea mi ha caricato e ho preso subito la decisione di venire a giocare qui. Sento già mia la maglia rossazzurra e sono pronto a buttarmi nel fuoco e a qualsiasi sacrificio per portare il Catania nella categoria che gli compete”.

Rosaia è alla ricerca del primo gol stagionale: “Primo goal in rossazzurro? Spero di realizzarlo nel derby contro il Palermo, so che è una partita importantissima e molto sentita”.

In chiusura il centrocampista ha parlato anche del possibile passaggio di proprietà del club: “Tacopina potrebbe essere un aiuto per tutti quanti. In ogni caso, noi giocatori pensiamo e dobbiamo pensare solo al campo e a dare il meglio di noi stessi, come abbiamo fatto finora nonostante le voci sul cambio di proprietà”.