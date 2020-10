Senato accademico, il voto dei docenti e del personale. Ecco i risultati.

Senato accademico dell’Università di Catania, ieri le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico amministrativo. Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico amministrativo in seno al Senato accademico per il quadriennio 2020/2024.

Alla fine della tornata elettorale sono stati designati sette docenti rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, di cui quattro professori di seconda fascia e tre ricercatori e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il sistema di voto dei docenti prevedeva la suddivisione dei candidati e degli aventi diritto al voto in collegi elettorali corrispondenti ad ognuna delle 14 aree scientifico-disciplinari previste dal Miur. Gli aventi diritto potevano votare esclusivamente candidati della propria area scientifico-disciplinare, con l’elezione di un solo rappresentate per area.

I professori di seconda fascia eletti sono: Antonio Maria Zanghì (area 06 – Scienze mediche) con 165 preferenze pari al 98,21% dei voti del proprio collegio elettorale; Andrea Manganaro (area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) con 80 preferenze pari al 96,39% dei voti del proprio collegio elettorale; Elisabetta Paladino (area 02 – Scienze fisiche) con 55 preferenze pari al 100% dei voti del proprio collegio elettorale e Maurizio Avola (area 14 – Scienze politiche e sociali) con 25 preferenze pari al 96,15% dei voti del proprio collegio elettorale.

I ricercatori universitari eletti sono: Giuseppe Ezio Manetto (area 07 – Scienze agrarie e veterinarie) con 79 preferenze pari al 98,75% dei voti del proprio collegio elettorale, Salvatore D’Asero (area 01 – Scienze matematiche e informatiche) con 45 preferenze pari all’80,36% dei voti del proprio collegio elettorale e Gaetano Ortolano (area 04 – Scienze della Terra) con 19 preferenze pari al 73,08% dei voti del proprio collegio elettorale.

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo gli eletti sono Salvatore Dario Maccarronello con 367 preferenze e Fabrizio Ligresti con 275 preferenze.

Molto alta l’affluenza, circostanza non scontata considerando anche l’emergenza sanitaria in corso. Alla chiusura dei seggi, infatti, avevano votato 684 docenti su 880 aventi diritto (il 77,73%) e 775 unità di personale tecnico-amministrativo su 1137 aventi diritto (il 68,16%), ben sopra il quorum di 1/3 previsto dal regolamento elettorale d’Ateneo.