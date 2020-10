Ticket, l’Asp di Palermo proroga l’esenzione al 31 marzo 2021

PALERMO – L’Asp di Palermo ha deciso di prorogare al prossimo 31 marzo 2021 tutti i certificati di esenzione ticket per reddito (codici esenzione E01, E02, E03, E04) in scadenza domani. Il provvedimento, preso dall’assessorato regionale alla Salute, rientra tra le misure adottate dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. L’assistito, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione. Gli utenti che hanno necessità di attivare l’esenzione ticket per reddito per la prima volta dovranno utilizzare esclusivamente la procedura online collegandosi all’indirizzo internet: https://sportello.asppalermo.org. (ANSA).