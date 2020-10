A Palermo la protesta di palestre e istruttori contro il Dpcm

PALERMO – Istruttori e titolari di centri fitness hanno manifestato questa mattina in piazza Verdi, a Palermo, contro la chiusure di palestre, piscine e centri sportivi imposta dall’ultimo Dpcm. Si sono stesi per terra, rimanendo immobili, per esprimere il proprio dissenso per le ultime norme anti contagio. “Ci siamo adeguati ai protocolli di sicurezza – dicono gli organizzatori – abbiamo investito risorse e seguito scrupolosamente le regole. Non è servito. Ci dicono che possiamo fare attività individuale all’aperto, ma siamo a novembre. Forse al Sud siamo più fortunati ma per quanto? La serie A di calcio però gioca nonostante i contagi”.

Altro tema caldo è la tutela dei lavoratori, spesso con contratti atipici e adesso privi di tutele. “Nonostante siano state applicate tutte le norme, con un costo non indifferente, e nonostante non vi siano focolai accertati da diffusione di Covid in palestra – aggiungono – il decreto Conte è calato come una scure. Fermare le palestre significa fermare anche una sana attività sportiva che aiuta a rinforzare le difese immunitarie”. Quello che chiedono gestori e dipendenti è un ristoro per le perdite che avranno e che hanno avuto.

(ANSA)

*Aggiornamento ore 13.30

Solidarietà dal capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo Igor Gelarda: “Oggi in piazza con Gestori e sportivi delle palestre, piscine e scuole di danza recentemente chiuse con l’ultimo decreto del presidente Conte – dice -. Nonostante siano state applicate tutte le norme, con un costo non indifferente, e nonostante non vi siano focolai accertati da diffusione di covid in palestra, il decreto Conte è calato su di loro Come una scure. Fermare le palestre significa fermare anche una sana attività sportiva che aiuta a rinforzare le difese immunitarie. Quello che chiedono adesso gestori e dipendenti , per non condannare definitivamente la categoria, è un ristoro a tutte le perdite che avranno e che hanno avuto. Lo sport è una parte importante e sana della nostra società”.