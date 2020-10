Aci Catena, 58 casi positivi: “Ci si contagia in famiglia”

ACI CATENA – “Ad oggi si registrano 58 casi di positività al Covid-19, (37 donne e 21 uomini) mentre salgono a 163 coloro i quali sono posti in isolamento preventivo”. Lo afferma in una nota il sindaco di Aci Catena (Catania) Nello Oliveri, che aggiunge: “Non cambia il trend delle ultime settimane. Anche oggi il numero dei positivi nel territorio comunale continua a crescere”. Dei contagiati solamente una donna è in ospedale. Nella nota si precisa che le persone in quarantena nella maggior parte dei casi appartengono ai ceppi familiari dei positivi, “pertanto – afferma la nota – non c’è diffusione eterogenea, bensì ci si contagia nella stessa famiglia”.