Candele accese a Enna contro la chiusura dei negozi

ENNA – Duemila candele in piazza Garibaldi per dire no al buio delle vetrine. Le hanno accese i rappresentanti delle partite Iva ennesi che sostenuti da Cna, Confcommercio, Confartigianato, Cidec, Casartigiani e Cia hanno organizzato una protesta silenziose nel centro della città. “A rischio ci siamo migliaia di patite iva – dicono gli organizzatori- Se si chiudono i ristoranti, i bar, i pub a rischio, tantissime persone perderanno il lavoro. Sono le luci delle vetrine, tutte, a fare di una città una città illuminata e viva”. (ANSA).