Gran Bretagna di nuovo in lockdown fino al 2 dicembre

Gran Bretagna di nuovo in lockdown. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson. Da giovedì prossimo nel Regno Unito tutti i negozi “non essenziali”, tra cui pub e i ristoranti, dovranno chiudere. Resteranno aperte invece scuole e università. Gli spostamenti interni saranno fortemente scoraggiati. Le misure resteranno in vigore fino al 2 dicembre. Il Regno Unito segue così alla Francia, che ha deciso il lockdown in settimana, e alla Germania, che ha scelto una chiusura parziale.