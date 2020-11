Ubriachi e senza mascherine alla festa di Halloween in casa: 20 denunce

Scattano venti denunce per una festa di Halloween realizzata in casa, contro le regole anti Covid entrate in vigore con l’ultimo Dpcm. E’ successo a Milano la scorsa notte: i carabinieri, intorno all’una, sono arrivati in un’abitazione di via Niccolini dopo una segnalazione, probabilmente da parte di un vicino. Dentro l’abitazione di due piani con piscina, le venti persone riunite per la festa, che avevano preso in affitto l’appartamento, sono state denunciate in stato di libertà per “inosservanza delle norme sul contenimento della pandemia” di Covid-19. Ai soggetti – che non sono censiti nell’anagrafe dei contagiati Covid – sono state prese le generalità. Dopo aver restituito le chiavi dell’appartamento a un fiduciario della società proprietaria, sono stati mandati a casa con una sanzione amministrativa. Nella casa in tanti non indossavano la mascherina: alcuni di loro erano completamente ubriachi ed è stato necessario l’intervento del 118.