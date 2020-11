Drammatico incidente, perdono la vita due fidanzati 20enni

BRONTE. Erano all’incirca le ore 22 di ieri sera quando l’auto nella quale sono a bordo due fidanzati appena ventenni, finisce fuori controllo andando a centrare in pieno un carro attrezzi intervenuto lungo la Statale 120, arteria che collega Randazzo e Bronte, per un incidente stradale.

La dinamica dell’incidente non lascia scampo ai due ragazzi brontesi. L’Opel Corsa sulla quale viaggiavano finisce completamente distrutta e per entrambi non c’è stato nulla da fare.



Una dinamica poco chiara

Difficile al momento ricostruire l’esatto accadimenti dei fatti. Quello che si sa è che il precedente incidente era stato causato dal passaggio di un animale lungo la carreggiata: la carcassa, rimasta sul ciglio della strada, avrebbe poi provocato la perdita di controllo della Opel.