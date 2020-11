Polizia, operazioni delle Volanti: arresti e denunce per spaccio

CATANIA – Diverse operazioni di polizia sono state condotte in questo lungo weekend di celebrazioni di Halloween e commemorazione dei defunti.

Perquisizione per spaccio

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese P. G. O. (classe 1998) per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente

Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti, in transito in via Acquicella, dopo aver notato un gruppo di tre giovani che sostava in un piazzale alle spalle di una palazzina e, che uno di essi cedeva qualcosa agli altri due. Scattava immediatamente un controllo.

Si appurava così che due di essi, fratelli, erano lì per acquistare sostanza stupefacente.

Entrambi ascoltati confermavano d aver acquistato la sostanza da P. G. O., il quale però negava di avere con sé droga. In considerazione di quanto accaduto i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale dell’uomo. Ben occultate nella biancheria intima i poliziotti hanno rinvenuto 9 dosi di marijuana, del peso di grammi 7, nonché un portamonete contenente la somma di euro 114, provento dell’attività illecita.

Nel bagno, inoltre, gli agenti hanno trovato un contenitore con altra marijuana, suddivisa in fiori e dosi, del peso complessivo di 20 grammi, nonché una bilancia di precisione.

Gli agenti hanno arresto P. G. O., che, su disposizione del PM di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. La polizia ha sanzionato i due acquirenti in via amministrativa.

Spaccio a Vaccarizzo

Gli agenti delle Volanti, domenica, sono intervenuti nell’abitazione di un pregiudicato, in zona di Vaccarizzo, per eseguire un controllo. Alcune segnalazioni hanno fatto presumere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sospetto dei poliziotti è stato confermato. A seguito della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 17 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, che erano stati nascosti dentro il cassetto di una libreria.

Inoltre, occultati in una cisterna per la riserva d’acqua posta nel cortile della casa dell’uomo, sono stati ritrovati 27 involucri di carta stagnola contenenti medesima sostanza, del peso complessivo di grammi 28.

I poliziotti hanno denunciato il responsabile, M.S. classe 1971. La droga è stata interamente sequestrata.

Olandese in escandescenza

Nella notte tra sabato e domenica, agenti delle volanti sono intervenuti in via don Luigi Sturzo, dove era stato segnalato un uomo, presumibilmente in stato di ebbrezza, che si aggirava intorno alle autovetture parcheggiate, colpendone ripetutamente una di esse.

Un cittadino olandese in vacanza a Catana è stato prontamente fermato dai poliziotti.

L’olandese si è dimostrato riluttante al controllo e per evitare che potesse far del male a sé o ad altri, hanno richiesto l’intervento di personale del 118.

Ma, all’arrivo dei sanitari, l’uomo è andato in escandescenze, rifiutando qualsiasi visita e cura medica e sferrando un pugno a uno dei poliziotti, colpendolo e provocandogli una contusione giudicata guaribile in due giorni.

L’olandese è stato deferito all’AG per i reati di resistenza e lesioni a PU.