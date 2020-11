Covid, muore un’altra donna nel Messinese: nella provincia 75 vittime

MESSINA – Una donna di 71 anni, residente a San Filippo del Mela (Me) e ricoverata al Policlinico di Messina è morta oggi per il Covid 19. Salgono così a 75 le persone morte da inizio pandemia in provincia. Adesso il numero dei ricoveri al Policlinico è di 36 persone, dei quali 29 ordinari e 7 in Rianimazione. A San Filippo del Mela, un dipendente comunale è risultato positivo al Covid. Oggi il Municipio sarà chiuso per consentire la sanificazione. (ANSA)