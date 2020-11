Pronto soccorso a pieno regime, 12 positivi in Area Covid

CATANIA – La situazione è ancora al limite nei Pronto Soccorso. I numeri dei positivi al Covid-19 sono più alti rispetto alla prima ondata. Un numero che oscilla ormai da giorni in provincia tra i 200 e i 300 casi ogni 24 ore nella provincia etnea. Cifre che stanno mettendo sotto stress il sistema sanitario, non solo nelle corsie.

Oggi nell’Area Covid nel Pronto Soccorso del Policlinico vi sono 12 pazienti positivi e di questi 10 necessitano di ricovero ospedaliero. Ieri, due contagiati over sessanta erano in condizioni critiche e sono stati intubati. E non dimentichiamo tutto il lavoro a cui sono chiamati i medici dell’emergenza tra pazienti con traumi e altre sintomatologie.

Una piccola fotografia, partendo da uno dei presidi sanitari della città, che fa comprendere lo stato dell’emergenza. Una fase critica. Intanto, cresce l’attesa per il nuovo ed ennesimo Dpcm di Giuseppe Conte. Quello della conferenza stampa del Premier è uno degli appuntamenti più attesi in questo 2020 entrato nella storia mondiale.