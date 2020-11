“Anche il nostro paese non è più Covid free”: nuovi contagi nel Palermitano

GIARDINELLO (PALERMO) – Il Coronavirus arriva anche nelle zone in cui finora non si era registrato alcun caso. Lo status di paese ‘Covid free’ si è così trasformato in miraggio per Giardinello, piccolo comune del Palermitano, tra i pochi ancora non raggiunti dal virus durante la tanto temuta seconda ondata. Almeno fino a 48 ore fa, quando il sindaco Antonio De Luca ha comunicato, con grande dispiacere, la presenza del primo caso. Ma nel giro di poche ore sono stati poi registrati altri tre contagi e sono inevitabilmente aumentate anche le persone in isolamento domiciliare. Il primo cittadino ha così condiviso tutti gli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria tramite i social: “I casi nel nostro paese ad oggi sono quattro, due persone sono state ricoverate in ospedale. Purtroppo il nostro paese non è immune, per questo chiedo a tutti la massima collaborazione nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti Covid. Indossate sempre la mascherina, fate attenzione, ne va della salute di tutti. Più tardi sapremo meglio quali sono le nuove regole a cui attenerci con il nuovo Dpcm del governo”, ha concluso De Luca.

I dati in città e in provincia

Numeri che si aggiungono a quelli della provincia di Palermo, dove l’escalation dei casi continua a preoccupare. Secondo l’ultima rilevazione, il numero totale dei contagiati è di 3.533, si tratta dei dati dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo è del 2 novembre. La media relativa all’intera provincia si attesta sui 4,18 positivi per mille abitanti. Per avere un’idea della crescita, il 22 ottobre la stessa voce recitava 2,26. In tutta la provincia i contagi totali sono 5.192. Rimangono critici i quadri dei comuni di Alimena, Contessa Entellina, Mezzojuso e Torretta, che contano oltre dieci positivi ogni mille abitanti. Mezzojuso il territorio più colpito in media, dove le persone positive al virus sono quasi 19 ogni mille abitanti. Da seguire con attenzione anche altre realtà dove i numeri sono inferiori ma comunque allarmanti, fra cui Baucina, Bisacquino, Bolognetta e Villafrati.