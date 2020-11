Biagianti in vista del derby: “Settimana che lo precede è diversa da altre”

CATANIA – Lunedì alle 21 Palermo e Catania si ritroveranno di fronte per il derby. La gara tre le due manca da ben sette anni, quando finì 1-1 in casa degli etnei.

In quel Catania era presente anche Marco Biagianti, che oggi parla così: “Mancava da tantissimi anni il derby e, nonostante l’attuale situazione sanitaria, rimanere una partita importantissima e sentita. Magari – dichiara l’ex Catania ai microfoni di “UnicaSport.it” – non la vivi come avresti voluto, cioè con i tifosi al tuo fianco allo stadio e durante la settimana, ma è pur sempre il derby”.

“Le settimane che precedono il derby – continua Biagianti – sono diverse dalle altre: la gente ti incontra per strada e, oltre a chiederti una foto e a farti l’in bocca al lupo per la partita del fine settimana, ti sprona e ti fa capire che esiste un solo risultato ovvero la vittoria. C’è sicuramente maggiore tensione durante la settimana che porta al derby e nel pre-partita”.

Biagianti ha ricordato anche il gol siglato dall’altezza del cerchio di centrocampo da Mascara: “Tante volte Peppe in allenamento provava a segnare da centrocampo e nell’istante in cui ha tirato al “Barbera”, dopo la spizzata di Morimoto, ho pensato che fosse pazzo. Per fortuna alla fine ha realizzato quell’eurogoal ed è stata una emozione incredibile e strana perché allo stadio c’è stato tanto silenzio, vista l’assenza dei nostri tifosi con i quali però poi abbiamo festeggiato perché al ritorno ci hanno accolto in un autogrill e scortato fino al “Massimino” con dei fumogeni. È stata una partita memorabile sia per il risultato che per il dopo”.

“Nel Catania – dichiara il centrocampista – ci sono tanti giocatori di esperienza che possono aiutare i giovani a capire l’importanza di questa partita per la squadra, la città e la tifoseria. Lunedì bisogna mettere in campo anima, cuore e grinta e tutti ci aspettiamo una grandissima prestazione da parte della squadra di Raffaele. Sarà una partita ad alta tensione perché il Palermo attraversa un momento complicato e il Catania arriva da due sconfitte consecutive. Questa partita è una partita a sé”.