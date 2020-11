Colantuono: “Palermo e Catania meritano la Serie A”

“Ho vissuto il derby sulle due sponde, so benissimo quale importanza rivesta questa gara per la Sicilia”

CATANIA – In passato Stefano Colantuono ha guidato il Catania e il Palermo, sa come viene preparato il derby e quanto è sentito da entrambe le città. Oggi ha cambiato ruolo perché è diventato direttore dell’area tecnica della Sambenedettese, ma non dimentica il derby.

“Ho ricordi bellissimi dell’esperienza al Catania. Una piazza con grande pubblico e blasone. Abbiamo sfiorato i playoff. Catania e Palermo – dichiara Colantuono ai microfoni di “TuttoCalcioCatania.com” – sono due esperienze diverse, la prima l’ho vissuta per intero e con continuità, in rosanero non è stato possibile, ma ho ricordi splendidi”.

“Il primo anno al Palermo fui esonerato ed ero sesto in classifica. I rosanero, così come il Catania, hanno un grande seguito di tifosi. Ancora – racconta Colantuono – non conosco il motivo del mio esonero al Palermo, ma l’ho accettato. A mio avviso la scelta è stata un pò avventata, tanto è vero che poi mi ha richiamato. Comunque sono rimasto soddisfatto di quella esperienza”.

L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate era in Serie A, ora in Serie C, Colantuono sa che non è questa la categoria giusta per le due realtà: “Palermo e Catania stanno vivendo la Lega Pro per varie vicissitudini, però sono due piazze da Serie A, non perché lo dico io. Hanno fatto la massima categoria anche a livelli importanti, la Serie C non è assolutamente il loro habitat naturale. Lo dice la storia. Col tempo, però, vedrete che Catania e Palermo torneranno in A”.

In chiusura l’ex allenatore ha parlato della gara che potrà venire fuori domenica: “Mi auguro che lunedì sia una bella partita. Sarebbe potuta diventare speciale a livello di impatto per le tifoserie. Io ho vissuto il derby sulle due sponde, so benissimo quale importanza rivesta questa gara per la Sicilia. Il pareggio solitamente è un risultato che accontenta tutti, poi è normale che queste sono partite a sè. Vanno al di là di ogni pronostico e situazione, queste gare si preparano da sole ed i giocatori le vivono intensamente anche nei giorni precedenti”.