Colpi di spranga all’autista del bus: condannato a 4 anni

PALERMO – Colpi di spranga all’autista dell’autobus. La condanna è pesante: a Cristian Monte sono stati inflitti quattro anni e 2 mesi di carcere. Una condanna peraltro già scontata di un terzo dal giudice per l’udienza preliminare Walter Turturici alla luce della scelta dell’imputato di essere giudicato col giudizio abbreviato. Monte era imputato per avere aggredito l’autista di un bus che gli vietò di salire a bordo (clicca qui per leggere il servizio di cronaca) del mezzo con la bici elettrica.

L’episodio contestato a Monte, 20 anni, pregiudicato palermitano della zona di Corso Dei Mille, avvenne al capolinea di piazza Cupani, la notte dello scorso 18 gennaio. Al rifiuto dell’autista scattò l’aggressione a pugni e a colpi di spranga. Nel tentativo di parare i colpi la vittima riportò, oltre a varie escoriazioni e traumi, la frattura di un dito.

Monte fu rintracciato dagli agenti del commissariato Oreto-Stazione.

Il giudice ha accolto la richiesta dell Procura e quella della parte civile, l’Amat, costituita in giudizio con l’assistenza dell’avvocato Valentina Castellucci. È stata riconosciuta all’azienda una provvisionale di cinque mila euro immediatamente esecutiva. Come richiesto dalla parte civile, nonostante la richiesta di assoluzione, Monte è stato anche condannato per il reato il resistenza a pubblico ufficiale oltre al interruzione di pubblico servizio.