Covid, sempre più casi in Sicilia: la proposta di Drago

CATANIA – “La Sicilia sta affrontando un’ondata del virus più aggressiva della prima e sono sempre di più i casi positivi, probabilmente implementati dalla presenza turistica estiva sull’isola. Per questo ho scritto all’assessore alla Salute della regione Sicilia, Ruggero Razza per condividere e suggerire le linee –alcune delle quali già proposte dal gruppo Popolo Protagonista in una risoluzione in Parlamento- che si potrebbero implementare anche sull’isola in questa fase acuta di emergenza pandemica”. Lo scrive in una nota la senatrice di Popolo Protagonista, Tiziana Drago.

“Sarebbe opportuno- aggiunge- velocizzare l’impiego dei medici di base sul fronte dello screening e dell’esecuzione dei tamponi per riuscire a scovare i casi di positività, isolarli e curarli anche a domicilio, evitando di stressare ulteriormente il nostro sistema sanitario che tra pubblico e privato deve armonizzarsi in maniera più equa per tutti i cittadini che in questo momento di crisi non possono sempre permettersi ambulatori privati ed avere quindi più velocemente l’acquisizione dell’esito del tampone. Per velocizzare e snellire il sistema ho suggerito alla Regione di dotarsi di un protocollo unico per la cura del Sars-Cov-2 con una standardizzazione dei trattamenti e dei farmaci da assumere anche a domicilio come già avviene in Asl di diverse Regioni. Anche se ad oggi questo iter è ancora poco conosciuto sono convinta che la nostra sanità regionale – di concerto con gli esperti del settore – potrà darci adeguate risposte e essere una risorsa utile alla risoluzione del problema”