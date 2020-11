Dipendente comunale positivo, chiude l’assessorato all’Istruzione

PALERMO, 04 NOV – Domani e dopodomani gli uffici dell’assessorato all’Istruzione di via Notarbartolo, a Palermo, saranno o chiusi in via precauzionale. La decisione è stata presa dopo che un dipendente in servizio, ma assente da diversi giorni, ha comunicato la positività al Covid-19. La riapertura dell’assessorato, dopo i relativi lavori di sanificazione, è prevista per lunedì prossimo. Ne da’ notizia il comune di Palermo. (ANSA).