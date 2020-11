Chi ha vinto le presidenziali Usa? Non si sa. L’Election Day si chiude senza un vincitore e ci vorranno forse giorni perché si arrivi a un risultato finale nella sfida tra Donald Trump e Joe Biden. Il candidato democratico canta vittoria si sente “sulla strada per vincere queste elezioni”. “Non consentiremo che ce le rubino”, risponde, invece, Trump, anche lui ottimista sull’esito. Un tweet che dopo poco viene segnalato da twitter.

L’incertezza e gli Stati chiave

In un pugno di Stati chiave lo spoglio delle schede durerà ancora, forse per tutto il resto della settimana, soprattutto per poter contare i voti giunti per posta. Si tratta della Pennsylvania, del Michigan, del Wisconsin e del North Carolina, che in totale assegnano 61 grandi elettori e dove, secondo le proiezioni dei principali media, Donald Trump sarebbe attualmente in vantaggio. Ma il pronostico potrebbe essere cambiato proprio dai voti per posta, che solitamente favoriscono il campo democratico. Si vedrà. Certo, il passaggio di poteri, in qualunque modo, potrebbe essere più complicato del previsto.