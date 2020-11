Lupo: “Il Recovery Fund una grande occasione, serve un dibattito d’aula”

PALERMO – “Serve un dibattito d’aula sulla modalità di utilizzo dei fondi previsti dal Recovery fund destinati alla Sicilia”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd, che su questo tema ha presentato una mozione all’Ars. “Grazie alle risorse del Recovery fund messo a disposizione dall’Ue per fronteggiare le ricadute della pandemia – prosegue il parlamentare -, la Sicilia potrà utilizzare 22 miliardi per la realizzazione di progetti e investimenti destinati alla digitalizzazione, rivoluzione verde, infrastrutture, istruzione, equità sociale e salute. È un’occasione irrinunciabile per imprimere una svolta a lungo termine allo sviluppo e all’economia dell’isola ed è fondamentale che il governo regionale, ad iniziare dal presidente Musumeci, si confronti con il parlamento in merito alle proposte che la Regione intende avanzare allo Stato nell’ambito della elaborazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’. Chiediamo pertanto – conclude Lupo – un confronto parlamentare ed una seduta d’aula su questo percorso”.

