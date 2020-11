Murales e installazioni artistiche nell’area pedonale di via Granatelli

PALERMO – Sono in fase di ultimazione a Palermo i lavori di sistemazione dell’area pedonale di via Principe di Granatelli e via Salvatore Vigo da parte delle maestranze del Coime. I lavori, che si erano interrotti a causa del lockdown, si svolgono in raccordo con la Sovrintendenza ai Beni culturali. “A completamento di questi lavori, di concerto con i commercianti e i residenti di questa zona, l’area pedonale sarà abbellita con alcuni murales e alcune installazioni artistiche, anche queste concordate con la Sovrintendenza e, infine, si procederà al posizionamento di alcuni elementi di arredo e verde”, spiega il Comune.

“Si tratta di importanti interventi di decoro che renderanno più piacevole e fruibile la zona grazie anche alla collaborazione dei cittadini che vi abitano e lavorano – dice il vice sindaco, Fabio Giambrone -. Un particolare ringraziamento va naturalmente agli artisti che contribuiranno con le loro opere a rendere più bella l’area”. Le opere saranno realizzate da Davide Puma, Felix Feltrin, Roy Lichtenstein, Davide Pescanowskip. Enrico Ceccotto, Camilla Ancilotto e Pao, quest’ultimo realizzatore di alcuni dissuasori che verranno installati in via Granatelli. Per l’assessore alle Culture Mario Zito si tratta di “un altro piccolo ma significativo momento per unire la creatività con la rigenerazione di spazi urbani, costruendo un percorso virtuoso – conclude – che unisce l’istituzione con il mondo dei dei nostri artisti”.

