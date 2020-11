Pullman travolto da un treno a Vittoria: indagato l’autista

PALERMO – C’è un indagato per il disastro ferroviario che si è verificato ieri mattina, a Vittoria (Ragusa), al passaggio a livello nei pressi della “Fontana della Pace”: è l’autista del pullman, accusato di disastro ferroviario e di delitti colposi che hanno causato danni. Le indagini sono eseguite dalla Polizia di Vittoria, coadiuvata dalla Polfer di Canicattì e dalla Scientifica. Il treno regionale 26668 Modica-Caltanissetta ha travolto un pullman di linea che era rimasto fermo lungo la linea ferrata, non riuscendo a proseguire a causa della coda che si era creata per i mezzi in uscita dalla città, sottoposti a controlli per via della zona rossa. Per fortuna, non ci sono state conseguenze Quando le sbarre si sono abbassate e l’autobus è rimasto intrappolato, un carabiniere in servizio nel posto di blocco e lo stesso autista hanno fatto scendere i passeggeri, salvando loro la vita. Solo l’autista del pullman ha riportato delle lievi lesioni e ora è stato anche multato per violazioni del Codice della strada. (ANSA).