Bonus bici, risorse già esaurite: Pil italiano a -10% in sei mesi

ROMA – La nuova ondata di contagi da Covid-19 soffia sull’incertezza che caratterizzerà le previsioni economiche della Commissione europea per i paesi Ue, attese oggi. I dati di Bankitalia vedono nei primi 6 mesi del 2020 un calo del Pil italiano di oltre il 10% su base annua. Oggi alla Camera le comunicazioni di Gualtieri sull’Ecofin del mese scorso. Esauriti intanto in un solo giorno i fondi ministeriali per il bonus mobilità.