Esasperati e preoccupati, domani i tassisti incrociano le braccia

CATANIA – Sarà una giornata di protesta singolare, ma allo stesso tempo forte ed incisiva, quella che hanno organizzato per domani i lavoratori del servizio Taxi della provincia di Catania aderenti alla Ugl, insieme ad altre sigle sindacali, sulla scia di quanto avverrà a livello nazionale.

La protesta

Dalle 8 alle 20, dunque, i tassisti incroceranno le braccia garantendo esclusivamente il trasporto sociale per anziani, portatori di handicap e malati, al fine di rivendicare aiuti economici per una categoria che, nell’area metropolitana catanese, da quando sono state attivate le misure di contenimento della diffusione da Covid-19, ha perso oltre l’80% di fatturato rispetto allo scorso anno.

Tassisti esapertati

Uno sciopero, quindi, dovuto all’esasperazione per l’insufficienza dei ristori accordati fino ad oggi, che si svolgerà però nel rispetto delle normative vigenti e, di conseguenza, in forma statica nelle zone di sosta riservata ai Taxi in tutta la città di Catania ed in particolare nell’aeroporto “Vincenzo Bellini”, in via Vittorio Emanuele (piazza Duomo), in piazza Stesicoro, in corso Italia (angolo viale Libertà), in piazza Giovanni XXIII (stazione centrale) ed in via Etnea davanti la Villa Bellini.