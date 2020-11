Hotspot strapieno a Lampedusa, 277 migranti trasferiti a Pozzallo

LAMPEDUSA – Due motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno appena lasciato Lampedusa dirette a Pozzallo (Ragusa) con a bordo 80 dei migranti ospiti dell’hotspot che sono stati trasferiti dopo essere stati identificati e dopo aver ricevuto l’esito negativo del tampone rapido anti-Covid. Sono intanto ancora in corso gli imbarchi di altri gruppi di migranti sulla nave quarantena Allegra che si trova ormeggiata a Cala Pisana. Tra ieri e il giorno prima sull’imbarcazione per la sorveglianza sanitaria sono stati caricati complessivamente 277 migranti. Altri 160, fra cui 100 minorenni, sono stati invece trasferiti, dopo l’esito del tampone e il fotosegnalamento, sulla terraferma. Dopo l’ultimo trasferimento degli 80 verso Pozzallo, nell’hotspot di contrada Imbriacola restano, per il momento, 1.173 persone. (ANSA).