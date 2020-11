Liquami in via degli Schioppettieri, la protesta dei residenti per il degrado

PALERMO – “La vergogna di questa Palermo. Attenzione alla merda”. Inizio settimana movimentato per i residenti di via degli Schioppettieri dove, ancora una volta, da diversi giorni si assiste alla sversamento di liquami fognari. Quanto fuoriesce dall’impianto fognario invade la strada, una situazione igienico-sanitaria preoccupante. Un problema che va avanti da oltre un anno che si ripresenta spesso e in attesa di un intervento risolutivo. Sul posto per segnalare la situazione è stato appeso al muro un cartello con una scritta inequivocabile.

Non solo liquami nella strada del centro storico ma c’è anche sporcizia e rifiuti. Sull’unico marciapiede una serie d’ingombranti, scatoloni e sacchetti impedisce il passaggio dei pedoni. Un itinerario storico: nella zona sono inglobate nel monastero di Santa Caterina le mura puniche. Oltre il fatto che a due passi da via degli Schioppiettieri c’è piazza Pretoria. Così i turisti che transitano da lì con un solo click possono immortalare e portare a casa il ricordo di una Palermo bella ma sporca. A subire l’inciviltà e a vivere in una strada dove il decoro urbano è assente, sono i residenti.

La circostanza è stata denunciata dall’associazione Comitati Civici. In piena estate, poi, alcuni degli abitanti stanchi di dover vivere nel degrado hanno scritto una missiva al sindaco Orlando. “Vogliamo esprimere il grande disagio che dobbiamo sopportare nel risiedere nella via – si legge nel documento – da qualche tempo questa strada si trova in condizione igienico-sanitaria a dir poco precaria. Assistiamo inermi a comportamenti criminogeni di alcuni personaggi che la utilizzano come una vera discarica. Oltre all’abbandono di ogni rifiuto ingombrante di ogni genere, oltre depositare nei cassonetti scarti alimentari in putrefazione. Le chiediamo, da cittadini rispettosi delle regole e del vivere civile, di mettere in atto quanto necessario per consentire ai residenti di vivere in un ambiente dignitoso e non in un letamaio”. La via degli Schioppettieri si aggiunge alla lunga lista delle strade che subiscono con virulenza l’abbandono di ogni sorta di rifiuto.