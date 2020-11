Maxi sequestro di rifiuti ferrosi, l’operazione al porto di Augusta

SIRACUSA – I militari della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, con il personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, hanno sequestrato un cumulo di rottami ferrosi, per circa 170 tonnellate, che si trovava in un’area di 300 metri quadri, nel porto commerciale, all’interno di un tratto in concessione ad un operatore portuale. Sono state riscontrate delle irregolarità nella gestione del materiale, e nel relativo deposito all’interno delle aree che a ciò sono preposte. Il titolare della società concessionaria è stato denunciato. (ANSA).