Palermo, ancora senza vittorie: lunedì c’è il Catania

PALERMO – L’appuntamento con la prima vittoria stagionale per il Palermo è ancora rimandato. La squadra di Boscaglia è andata in campo cinque volte e ha conquistato solamente due punti (0-0 con la Ternana e 1-1 con il Catanzaro), vedendo le concorrenti per la promozione allungare domenica dopo domenica.

Nella giornata di ieri è arrivato il secondo punto stagionale che, per come si era messa la gara, è quasi una vittoria visto che i rosanero hanno concluso in nove contro undici. La squadra però ha ancora qualche difficoltà e lo si vede ad occhio nudo, le attenuanti però non mancano. Una su tutte il rientro di diversi elementi risultati positivi al Covid fermi per dieci giorni.

Adesso ci saranno altri 4 giorni di lavoro per arrivare pronti al derby contro il Catania, in programma lunedì alle ore 21, che potrebbe essere un vero e proprio spartiacque per la stagione del Palermo. In caso di vittoria tutto potrebbe cambiare, se dovesse arrivare una sconfitta i ragazzi di Boscaglia potrebbero essere destinati ad una stagione anonima.

Ad assistere alla gara, come noto, non ci sarà il pubblico per via delle disposizioni anti-Covid, ma in settimana farà certamente sentire il proprio sostegno e la voglia di vincere il derby che manca da ben sette anni.