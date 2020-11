Peschereccio rischia di affondare, vigili del fuoco evitano il peggio

AGRIGENTO – I vigili del fuoco di Lampedusa (Ag) sono intervenuti in soccorso di un peschereccio, il “Zuvustino”, che imbarcava acqua. Il natante della flotta peschereccia di Lampedusa era uscito per una battuta di pesca quando i marinai si sono accorti che stavano imbarcando acqua. Subito il peschereccio ha fatto rientro in porto e i pompieri, intervenendo con un automezzo e un modulo per l’aspirazione dell’acqua, hanno evitato l’affondamento . (ANSA).

