Covid, solo 4 posti in terapia intensiva Il commissario Costa: “Falso, sono 18”

PALERMO – Nelle terapie intensive per i pazienti Covid nel bacino di Palermo e Trapani la situazione è al limite. I posti a Palermo – tra Civico, Cervello e Partinico- sono pieni. Al momento sono disponibili solo quattro posti a Marsala. In queste ore si sta lavorando per attivare altri 10 posti letto di terapia intensiva al Civico e 10 a Partinico.

La smentita. “E’ destituita di ogni fondamento la notizia diffusa da agenzie di stampa circa la mancanza di posti letto di terapia intensiva Covid nei territori di Palermo e Trapani. Al momento, così come risulta dopo l’opportuna ricognizione effettuata, sono disponibili quattro posti presso l’ospedale Cervello, dieci al nosocomio di Partinico (Pa), quattro al Paolo Borsellino di Marsala e dieci, attivabili ove fosse necessario, all’Ismett di Palermo. La diffusione di informazioni così sbagliate oltre a gettare discredito sugli operatori della sanità siciliana, causa concreti allarmismi tra la popolazione: in questo momento non abbiamo bisogno né dell’uno, né dell’altro”. Lo dice il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus nella Città metropolitana di Palermo, Renato Costa. (ANSA).(Ansa)