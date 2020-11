Incendio a Messina: i residenti si mettono in salvo

MESSINA – Un vasto incendio si è sviluppato all’ultimo piano di un’abitazione di via Conte di Torino, fra il Viale Giostra e la via Palermo. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco. Sono riusciti a mettersi in salvo gli occupanti, scesi in strada. Non ci sono fortunatamente feriti.

Non è ancora chiaro il motivo che ha generato il rogo. Totalmente inaccessibili al momento le vie di ingresso da via Palermo, via Canova, viale Giostra e viale Regina Margherita. I danni provocati dalle fiamme sono ingenti.