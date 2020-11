Altri 102 positivi scoperti con lo screening dell’Asp di Palermo

PALERMO – Sono state, complessivamente 1.235 le persone che hanno aderito oggi a Palermo, alla Fiera del Mediterraneo ed a Monreale, alla campagna attiva di monitoraggio del Coronavirus, promossa dall’Assessorato Regionale alla Salute, dal Commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa, Asp del capoluogo, Comune di Palermo e Comune di Monreale. I 102 risultati positivi al tampone rapido, sono stati sottoposti al tampone molecolare. L’adesione, su base volontaria, si è così suddivisa: Fiera del Mediterraneo 891 tamponi, 74 positivi; Monreale 344 tamponi, 28 positivi. In dieci giorni di attività sono state 11.326 le persone che hanno partecipato a Palermo allo screening con 1.003 positivi al tampone rapido. Domani l’attività in modalità Drive In proseguirà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo e sarà ancora rivolta al mondo della scuola, con orario dalle ore 9 alle 16 (ingresso dell’ultima autovettura alle ore 14)

