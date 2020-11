Forza un posto di blocco nel Siracusano, finisce ai domiciliari

PALERMO – Un pregiudicato che alla guida della sua auto aveva forzato un posto di blocco, Andrea Bono, di 31 anni, è stato bloccato dai carabinieri a Noto (Siracusa) a conclusione di un inseguimento e arrestato con l’accusa violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo per tentare di giustificarsi, ha asserito di esser fuggito per la fretta di accompagnare la propria moglie in ospedale. Così i carabinieri, dopo aver accompagnato i due all’ospedale, mentre la signora veniva visitata hanno regolarmente proceduto al controllo della vettura, verificando come essa fosse priva di copertura assicurativa.

A quel punto il Bono ha dato in escandescenze dapprima opponendo resistenza all’operato dei Carabinieri, e poi minacciandoli e tentando di colpirli con degli spintoni per evitare il sequestro dell’autovettura. Il pregiudicato è stato così arrestato e posto ai domiciliari presso la sua abitazione a Noto, a diposizione dell’autorità giudiziaria.

(ANSA).