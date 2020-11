Covid, scuole chiuse a Biancavilla e Aci Catena

Biancavilla – Il sindaco Antonio Bonanno dispone la chiusura delle scuole. “Ho appena disposto, tramite firma ad apposita ordinanza, la chiusura delle scuole di Biancavilla per procedere alla sanificazione dei plessi”, spiega. “Da domani 10 novembre e fino al 20 novembre è sospesa l’attività didattica in presenza: le lezioni proseguiranno attraverso la didattica a distanza secondo le disposizioni organizzative di ogni istituto.

Una scelta, quella di chiudere momentaneamente per permettere la sanificazione, concordata con i dirigenti scolastici.

Ci siamo attivati affinché nei prossimi giorni si lavori per tracciare i soggetti positivi attraverso uno screening ancora più capillare”, continua e aggiunge. “Il momento è difficile e necessita di atti forti ed in qualche modo dolorosi. Un appello a tutti i genitori: facciamo comprendere ai nostri figli l’importanza di non restare fuori, per strada, a fare assembramenti. Il periodo storico e l’emergenza sanitaria non lo consentono.

Mi affido al buon senso di ognuno di noi”.

Scuole chiuse anche ad Aci Catena

Il sindaco di Aci Catena Nello Oliveri, sentiti i dirigenti scolastici del territorio catenoto e in collaborazione con l’assessore alla P.I.Valentina Mangiafico, dispone attraverso ordinanza sindacale, la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado ad Aci S.Filippo e S.Nicolò per le giornate di domani martedì 10 e mercoledì 11 novembre, per effettuare una sanificazione dei locali scolastici. Mercoledì, giovedì e venerdì chiuderanno le scuole di Aci Catena centro per identico intervento straordinario di sanificazione e disinfestazione locali.