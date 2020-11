Covid, peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi: ricoverata in ospedale

“Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c’è una bellissima giornata fuori. Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio”. Sono le parole di Iva Zanicchi, che dal suo acocunt Instagram informa tutti del suo ricovero. E’ in isolamento per Covid “all’ospedale di Vimercate – spiega in un video in cui compare con dei tubicini per l’ossigeno nel naso – perché ho una polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, gli altri mi dicono dai vedrai che ce la farai e questo mi spaventa un po’. Ma lo so che ce la farò. Sono tranquilla, so che mi cureranno bene, sono carini. Mi raccomando fate attenzione”.