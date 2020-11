FC Messina, l’argentino Caballero: “Per me è un sogno”

Volto nuovo nell’FC Messina, squadra che milita nel campionato di Serie D. I peloritani, da qualche giorno hanno accolto in squadra l’attaccante Pablo Caballero. L’argentino classe 1986, intervistato da “La Repubblica” ha raccontato: “Perché ho scelto il 27 come numero di maglia? Perché 2+7 fa 9, il mio numero preferito – ha rivelato Cabellero -. Sono molto contento per il mio primo gol con la maglia del Fc Messina e sono felice di giocare con tanti miei connazionali. Da tempo avevo il desiderio di venire a giocare in Italia, per me è un sogno che si avvera e non ci ho pensato due volte quando mi ha contattato il direttore sportivo Cesar Grabinski, presentandomi quest’opportunità. Ho trovato una grande società”.