“Lockdown per organizzare la difesa contro il nemico Covid”

CATANIA – Una voce unica arriva dal mondo dei camici bianchi che sta affrontando ormai da mesi la battaglia contro il coronavirus. La lotta ora è diventata sempre più drammatica. Ieri è arrivato l’appello nazionale dall’Ordine dei Medici al governo nazionale di procedere con una stretta simile a quella prima ondata. Un provvedimento che si ritiene urgente e necessario per poter affrontare il lungo e freddo inferno.

Una valutazione condivisa da nord a sud. E che oggi è stata ribadita da più fronti.

Anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Catania, Igo La Mantia ritiene che un periodo di quarantena non sia più rinviabile.

“La situazione è critica – afferma – siamo in guerra contro un nemico che conosciamo poco e verso il quale abbiamo poche armi per “attaccare”. Possiamo solo difenderci e proteggerci. I colleghi in trincea sono allo stremo e come in guerra una tregua potrebbe essere utile – dice La Mantia – per riorganizzare la difesa. Un lockdown di un paio di settimane potrebbe ridurre l’ondata di contagi e far respirare i Pronto Soccorso, i medici nei reparti Covid e ridurre i degenti Covid positivi.