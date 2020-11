PALERMO – Alle 21 il Palermo andrà in campo per sfidare il Catania. Il derby manca da sette anni e sugli spalti non ci saranno i supporters delle due squadre per via delle restrizioni legate al Covid.

I tifosi del Palermo, però, non hanno voluto far mancare il loro supporto e hanno accolto con cori e fumogeni la squadra. In alto la foto.