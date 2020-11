In panchina ci saranno solo i due portieri aggregati alla prima squadra

PALERMO – Non è certo un momento positivo quello che sta vivendo il Palermo. La squadra rosanero questa sera affronterà il Catania nel derby che manca da ben sette anni.

In mattinata la squadra di viale del Fante ha ricevuto gli esiti dei tamponi effettuati, secondo protocollo, a 48 ore dalla gara e sono state riscontrate 6 positività. Questi, sempre secondo protocollo, sono stati ripetuti e hanno portato la positività a 7.

Il Palermo, quindi, si presenterà al derby con 11 calciatori in campo più 2 portieri del settore giovanile aggregati alla prima squadra.

“Il Palermo comunica che i risultati del tampone “giorno gara” effettuato la mattina del 9 novembre, hanno evidenziato un totale di 7 giocatori positivi, che si aggiungono ai 5 ancora positivi dalla tornata precedente. Considerate le squalifiche di Roberto Crivello e Jeremie Broh – scrive la società in una nota -, in occasione del derby casalingo contro il Catania previsto per stasera, il Palermo potrà dunque contare su un totale di 11 giocatori della prima squadra più due portieri del settore giovanile aggregati al gruppo”.

