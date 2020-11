Spostamenti, assembramenti e niente mascherine: scattano 59 multe

PALERMO – Nell’ultimo fine settimana le forze dell’ordine hanno multato a Palermo e provincia 59 persone per il mancato rispetto delle norme anticovid. Sei le multe per spostamenti fuori città senza valido motivo. Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme anti assembramento. Oltre alle multe, tre le denunce e due le attività commerciali (sulle 48 controllate) chiuse per cinque giorni. I controlli, circa cinquemila quelli effettuati nel week-end, sono stati coordinati dalla prefettura di Palermo. (ANSA)